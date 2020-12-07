Міжнародні резерви у листопаді зменшилися на $4,7 мільйона - НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками листопада 2020 року зменшилися на 4,7 млн дол. - до 26,136 млрд дол. США (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Станом на 1 грудня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду", - йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що загалом динаміку резервів упродовж листопада визначали такі чинники: по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 345,5 млн дол. США (в еквіваленті) – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 319,6 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 245,9 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 72,5 млн дол. США – на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті;

по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію в наслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому числі через активізацію імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 млн дол. США. Водночас в окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, Національний банк придбав 41,0 млн дол. США. Останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 77,9 млн дол. США (в еквіваленті).

Зауважується, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України у жовтні зменшилися на 1,5% - до 26 140,4 млн дол. США (в еквіваленті).