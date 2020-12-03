Частка проблемних кредитів у банках знижується другий місяць поспіль - НБУ

Частка проблемних активів (NPL) у банківському секторі продовжує істотно знижуватися другий місяць поспіль і станом на 1 листопада 2020 року вона знизилась до 43,4%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

Частка непрацюючих кредитів в українських банках за жовтень знизилася з 45,6% до 43,4%.

У Нацбанку пояснюють, що суттєве зниження стало можливим завдяки роботі державних банків з очищення балансів від проблемних активів. У жовтні 2020 року державний Приватбанк списав із балансу 38 млрд грн непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у Приватбанку знизилася з 79,2% до 76,7%. Інші державні банки також продовжують роботу з підвищення якості своїх портфелів. У жовтні частка NPL у їхніх портфелях знизилася з 43,5% до 42,9%.

Списання проблемних кредитів є одним з основних заходів у межах трирічних планів скорочення обсягів проблемних кредитів у державних банках. Нагадаємо, наприкінці червня Рада з фінансової стабільності розглянула та схвалила представлені держбанками згадані плани роботи. Затвердженими Радою планами передбачено скорочення портфеля NPL у державних банків на 305 млрд грн за 3 роки.

"Списання не означає прощення боргів – банки продовжать роботу з їх стягнення. Крім того, планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з подальшою реалізацією, а також продаж чи уступка прав вимоги за проблемними портфелями", - пояснюють у НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, за вересень частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі знизилася з 48,1% до 45,6%.

За 2019 рік обсяг проблемних кредитів (NPL) в українських банках уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% і на 1 січня 2020 року становив 48,4%(-4,5 в.п. за 2019 рік).