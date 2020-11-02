У держбанках стало менше проблемних кредитів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці.
Зазначається, що державні банки почали виконувати плани з очищення балансів від спадку минулих років - проблемних кредитів (NPL).
Так, у вересні 2020 року державний Укрексімбанк списав з балансу 16,6 млрд грн непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів.
У результаті, частка проблемних кредитів у держбанках (без урахування ПриватБанку) скоротилася з 47,6% на 1 вересня до 43,5% на 1 жовтня.
Водночас частка проблемних кредитів у банківському секторі знизилася з 48% до 45,6% станом на 1 жовтня.
Списання проблемних кредитів є одним із основних заходів у межах трирічних планів скорочення проблемних кредитів у державних банках.
При цьому списання не означає прощення боргу, нагадали в регуляторі: банки продовжать роботу зі стягнення з боржників. Крім того, планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з його подальшою реалізацією, а також продаж чи відступлення прав вимоги за проблемними портфелями.
Як повідомлялось, наприкінці червня 2020 року Рада з фінансової стабільності розглянула та схвалила представлені держбанками плани роботи. Затверджені Радою плани передбачають скорочення портфеля NPL у державних банків на 305 млрд грн за три роки.
Затвердження планів роботи держбанків зі зниження NPL означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.