Портфель непрацюючих кредитів у держбанках планують скоротити за 3 роки на 305 мільярдів

Рада з фінансової стабільності схвалила розроблені державними банками плани, які передбачають скорочення портфелю непрацюючих кредитів у державних банках на 305 млрд грн за три роки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в п’ятому "Звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності" за період з серпня 2019 року по липень 2020 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Знизити рівень непрацюючих кредитів, накопичених на балансах державних банків, за три роки на 305 млрд грн планується за рахунок: списання з балансу проблемних кредитів, зарезервованих на 100% (водночас банки продовжать роботу зі стягнення з боржників); реструктуризації життєздатних кредитів; стягнення заставного майна з подальшою реалізацією; продажу чи переуступки прав вимоги за проблемними портфелями.

Зазначається, що завдяки активній роботі та взаємодії установ, що входять до складу Ради з фінансової стабільності, а також підтримці з боку Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних донорів, фіскальні та боргові ризики вдалося мінімізувати, банки залишилися фінансово стійкими.

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Як повідомляв Укрінформ, банки державного сектору за І півріччя 2020 року скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6,1 млрд грн. Частка проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків державного сектору все ще залишається досить високою – 63,1% (на 1 січня 2020 – 64,8%). У галузевому розрізі найбільший обсяг непрацюючих кредитів банків державного сектору традиційно сконцентровано в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві.