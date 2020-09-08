У Мінекономіки проблеми кредитування бізнесу планують вирішувати поетапно

Представники держави та українські виробники обговорили перепони для бізнес-кредитування в Україні та шляхи їх подолання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі з представниками Національного банку, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Експортно-кредитного агентства та українськими виробниками.

На зустріч удруге запрошують представників як державних, так і приватних українських підприємств та компаній, цього разу з промислового комплексу.

Цього разу вдалося визначити критичні точки, які потребують вирішення, а саме: експортні ризики, які заважають розвитку локальних виробників та зростанню продажів за межами України, кредитування стратегічних державних підприємств, блок питань щодо особливостей банківських послуг, кредитування іноземного покупця, кредитування під контракт.

Зазначається, що учасники обговорення дійшли згоди щодо поетапного точкового вирішення проблемних питань із залученням профільних міністерств, зокрема, Мінфіну.

“Ця зустріч для нас дуже важлива, адже це можливість почути питання українського виробника та визначити практичні кроки, яким чином збільшити експорт товарів глибокої переробки та з технологічними компонентами”, - підсумував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин.

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Як повідомляв Укрінформ, за останні три місяці середні кредитні ставки для бізнесу знизились до менш як 10%. Про це на брифінгу 3 вересня сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.