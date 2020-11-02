НБУ минулого тижня продав на міжбанку $147,5 мільйона

Національний банк України минулого тижня продав на міжбанку 147,5 млн дол. США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, Національний банк України із 26 по 30 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 147,5 млн доларів. Купівлю валюти регулятор за вказаний період не здійснював.

Усього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,509 млрд дол., продав – 3,731 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 5 по 9 жовтня продав на міжбанку 8,7 млн дол., із 12 по 16 жовтня - 1 млн дол.