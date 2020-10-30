Україна у третьому кварталі сплатила $3,1 мільярда за зовнішнім боргом - НБУ

За січень-вересень 2020 року за зовнішніми зобов’язаннями з урахуванням відсоткових платежів урядом було сплачено понад 5,5 млрд дол., із них 3,1 млрд дол. – у ІІІ кварталі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2020 року.

«Із завершенням ІІІ кварталу 2020 року Україна успішно пройшла пік виплат за зобов’язаннями державного сектору. Так, за січень – вересень 2020 року за зовнішніми зобов’язаннями з урахуванням відсоткових платежів урядом було сплачено більше 5.5 млрд дол., із них 3.1 млрд дол. – у ІІІ кварталі», - йдеться в документі.

Успішному проходженню пікових виплат 2020 року сприяла співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), завдяки чому Україна протягом січня – вересня отримала близько 3 млрд дол. офіційного фінансування.

Крім того, на тлі підтримки з боку МФО та більшої макрофінансової стійкості порівняно з попередніми кризами уряд двічі вдало виходив на ринки єврооблігацій. Завдяки цьому міжнародні резерви станом на кінець червня сягнули найвищого за останні вісім років рівня. Хоча вони дещо знизилися після значного обсягу планових погашень протягом третього кварталу, зовнішня позиція України залишалася стійкою: резерви перевищували рівень початку року, а їх співвідношення до композитного критерію достатності МВФ (ARA metrics) досягло майже 90%.

Попри те, що пікові виплати залишилися позаду, боргове навантаження залишається високим. Так виплати уряду за зовнішніми зобов’язаннями у 2021 році перевищуватимуть 5 млрд дол., що разом із закладеним значним дефіцитом бюджету потребуватиме значного фінансування, зокрема зовнішнього. Подальша співпраця з міжнародними партнерами забезпечить нижчу вартість нових залучень, стабільний доступ на світові фінансові ринки, навіть в умовах несхильності інвесторів до ризику, що знижуватиме потенційні ризики для макрофінансової стабільності.