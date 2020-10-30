Український експорт під час коронакризи продемонстрував достатню стійкість - НБУ

Український експорт у 2020 році продемонстрував достатню стійкість до кризових явищ, на відміну від попередніх криз, зокрема через збільшення частки продовольчих товарів у своїй структурі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2020 року.

На відміну від попередніх криз, український експорт у 2020 році продемонстрував достатню стійкість до кризових явищ. Це стало наслідком низки зовнішніх та внутрішніх факторів. Зокрема, в структурі експорту в останні роки збільшилася частка продовольчих товарів, попит на які є стійким навіть під час кризи.

Важливу роль відіграло також зміцнення торговельних відносин з Китаєм на тлі його торговельного протистояння з США. Минулого року КНР уперше в історії стала другим найбільшим після ЄС торговельним партнером України і залишалася ним у 2020 році. Крім того, китайська економіка достатньо швидко повернулася до зростання після початку коронакризи.

Українські експортери оперативно відреагували на це, переорієнтувавши частину поставок на китайський ринок та компенсувавши таким чином звуження попиту на інших ринках.

Попри поліпшення стійкості українського експорту, його конкурентоспроможність необхідно підвищувати, зокрема шляхом збільшення частки високотехнологічної продукції.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2020 року український експорт становив 4,19 млрд дол., що на 2,9% більше, ніж у вересні минулого року. У ІІІ кварталі 2020 р. спостерігалося відновлення торгівлі: експорт за липень-вересень сягнув 12,14 млрд дол., що на 13,7% більше, ніж у другому кварталі.