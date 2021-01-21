На рівні $30 мільярдів: голова НБУ про зростання міжнародних резервів України

У Національному банку розраховують, що завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів, міжнародні резерви України зростуть до 30 млрд дол, навіть попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

«Співпраця з Фондом залишається важливим сигналом і для іноземних інвесторів. Вона суттєво спростить доступ і здешевить планові залучення уряду на зовнішніх ринках. Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол., попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і станом на 1 січня 2021 становили $29,133 млрд (у еквіваленті).

За прогнозом Міністерства фінансів, Україна у 2021 році витратить 585,13 млрд грн на обслуговування та виплату державного боргу.