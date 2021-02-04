Рада ухвалила закон про фінансовий лізинг

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон №1111 "Про фінансовий лізинг".

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів.

Документом передбачається створити необхідні передумови для розширення можливостей використання суб’єктами господарювання операцій фінансового лізингу для оновлення основних фондів, збільшення виробництва валового продукту, а, отже, і податкової бази для подальшого наповнення державного бюджету.

Документ пропонує посилити на законодавчому рівні захист прав споживачів лізингових послуг, зокрема, від недобросовісних дій лізингодавців, розширити пропозиції на ринку довгострокових ресурсів для українських підприємств та здешевити лізингові послуги для лізингоодержувачів.

Як повідомлялося, ініціатором законопроєкту №1111 виступив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, проєкт було зареєстровано у парламенті 29 серпня 2019 року.