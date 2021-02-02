Прибутки сільгосппідприємств торік зросли майже у 1,5 раза - науковець

Прибутки сільськогосподарських підприємств за 2020 році, за попередніми розрахунками, зростуть до 58,4 млрд грн, тобто на 47,7% перевищать показник 2019 року.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ІАЕ, про це сказав директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»(ІАЕ) Юрій Лупенко.

Він зазначив, що такий результат досягнуто виключно за рахунок зростання прибутків у рослинництві, які збільшилися на 55,2 %. При цьому прибутки у тваринництві зменшились на 2,9 млрд грн.

За оцінкою науковців, найбільші прибутки сільськогосподарські підприємства одержали на виробництві соняшнику – розрахунково 21,1 млрд грн, пшениці – 19,0 млрд грн, кукурудзи на зерно – 11,9 млрд грн, ріпаку – 6,6 млрд грн, а також молока – 3,8 млрд грн.

Водночас найбільші збитки підприємства галузі одержали на виробництві яєць – 4,9 млрд грн, а також вирощуванні: великої рогатої худоби – 1,4 млрд грн; свиней – 0,7 млрд грн; птиці – 0,35 млрд грн; цукрового буряку – 0,28 млрд грн; гороху – 0,25 млрд грн.

За інформацією експерта, зростання прибутків сільськогосподарських підприємств відбулося виключно за рахунок цінового чинника, внаслідок чого дохід (виручка від реалізації) збільшився проти 2019 року на 5,1%, а у рослинництві – на 5,9 %. Водночас повна собівартість реалізованої продукції зросла на 0,3 млрд грн (+0,1%), а у рослинництві – зменшилася на 3 млрд грн (-1,1%).

В ІАЕ стверджують, що зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції у підприємствах галузі на 14% не дало можливості відновити рівень прибутків 2016-2018 років, коли вони становили 70,8–76,4 млрд грн.

Крім того, зростання прибутків проти 2019 року досягнуто переважно за рахунок сприятливої цінової ситуації на світовому та внутрішньому ринках, підсумував Лупенко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ІАЕ, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств сільського, лісового та рибного господарства за підсумками діяльності у 2019 році становив майже 20,2 млрд грн. Це у 2,1 раза менше результату 2018 року, коли відповідний показник сягнув 42,6 млрд грн.