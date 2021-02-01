Аграрні об’єднання просять не урізати повноваження Мінагрополітики

Аграрні об’єднання звернулися з листом до Президента України з вимогою не допустити урізання повноважень новостворюваного Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Українська зернова асоціація (УЗА).

«УЗА та інші аграрні асоціації, які представляють весь спектр аграрного сектору країни, вимагають створення Міністерства аграрної політики та продовольства України з необхідними повноваженнями для ефективної роботи. Асоціації звернулися з відповідним листом до Президента України з вимогою не допустити урізання повноважень відновленого Міністерства аграрної політики та продовольства на користь не галузевого Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники аграрної галузі вважають неприпустимим, якщо галузеве міністерство не матиме відповідних повноважень для формування аграрної політики. Зокрема, якщо Мінекономіки залишить за собою повноваження з формування та реалізації державної політики розвитку сільського господарства; формування та реалізації державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, координації діяльності наукових та науково-дослідних установ в аграрній сфері тощо.

Аграрії також заявляють, що Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів планують передати повноваження з формування державної політики у сфері розвитку рибного та лісового господарств.

На думку сільськогосподарських асоціацій, розпорошення повноважень у сфері аграрної політики по різних непрофільних міністерствах позбавить відновлене Мінагрополітики фактично левової частини повноважень, необхідних для ефективної роботи і сприяння розвитку аграрної галузі та призведе до створення в Україні багатовладдя та хаосу в агропромисловому комплексі.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня 2020 року повідомив, що Кабмін повернеться до питання виведення Мінагрополітики зі складу Мінекономіки на початку 2021 року. Однак уже 17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 6 січня 2021 року ухвалив постанову №1344, згідно з якою відновлення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року.