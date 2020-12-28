Кабмін дав «зелене світло» створенню Мінагрополітики

Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня своєю постановою «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» вирішив скасувати рішення про приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«17.12.20 року призначено Лещенка Романа Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Відповідно до закону України про центральні органи виконавчої влади міністерство організується, реорганізується та ліквідовується Кабінетом Міністрів за поданням прем’єр-міністра. А члени Кабінету Міністрів можуть вносити прем’єр-міністру пропозиції щодо утворення, реорганізації або ліквідації міністерств. Тому проєктом постанови пропонується відмінити рішення про організацію міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Це дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики», - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час представлення постанови на засіданні уряду.

Постанову ухвалено з доопрацюванням у секретаріаті Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2 грудня 2020 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів повернеться до питання виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на початку наступного 2021 року.

17 грудня Верховна Рада 242 голосами призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.