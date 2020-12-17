В Україні мільйони гектарів землі перебувають у «тіні» - Лещенко

Відновлення Міністерства агарної політики та продовольства є відновленням історичної справедливості, яке сьогодні хвилює всіх аграріїв, адже наразі аграрному сектору України потрібна стратегія розвитку на найближчі 10 років.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив на засіданні Верховної Ради під час його представлення на посаду.

«Відновлення історичної справедливості в частині, що стосується відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України, це питання, яке сьогодні хвилює усіх аграріїв нашої держави. Мінагрополітики є основним захисником інтересів аграрного сектору. В цьому питанні немає дискусій без аграріїв. Усі розуміють, що аграрний сектор повинен мати свою стратегію розвитку, де повинна бути чітка інституційна позиція щодо того, де ми бачимо аграрний сектор через 10 років», - заявив Лещенко.

За його словами, сировинний тип аграрного виробництва - це не те, на що розраховує держава.

Очевидно, що стратегія потребує детального обговорення з усіма суб’єктами, у тому числі з депутатами Верховної Ради, наголосив він.

Безумовним елементом реалізації аграрної політики Лещенко назвав чітке наведення ладу в земельних правовідносинах.

«Нарешті потрібно відповісти на ключове питання для України: де поділися 5 млн га земель, які були на балансі держави, про які говорили в.о. міністра у 2018, 2019 та 2020 роках, які стверджували, що Україна має одні з найбільших запасів земель у державній власності. За півроку знаходження на позиції голови Держгеокадастру я ніколи не бачив більшої протидії, ніж у цей період роботи. Очевидно, коли 10 тис. людей займаються кожен день функцією розпорядження землями, очевидно, коли 1,3 млрд грн ми тратимо лише на те, щоб утримувати такий штат посадових осіб, очевидно, коли ми не маємо інвентаризації та загальної аналітики по землях, які є в Україні, у цьому є велике питання. Тому ми, не довго думаючи і не зволікаючи, виконали історичне рішення на виконання указу президента від 15 жовтня 2020 року і передали більш як 1300 об’єднаним територіальним громадам землі. Ми повернули землі народу», - наголосив новобраний міністр.

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Лещенко заявив, що після оптимізації Держгеокадастру на 60% у січні 2021 року бюджет зекономить понад 0,5 млрд грн, і підкреслив, що продовження земельної реформи потребує завершення, потребує прийняття ряду інших законодавчих актів.

Також він назвав історичним рішення Верховної Ради ухвалити закон про створення аграрного реєстру, і запевнив, що Мінагрополітики в разі підтримки Верховною Радою матиме єдину систему розподілу дотацій без будь-якого ручного управління.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, Лещенко заявив, що в аграрній галузі потрібно акцентувати увагу, в першу чергу, на підтримці молочного скотарства шляхом застосування адресної дотації на утримання поголів’я.

Також він висловився за підтримку завезення в Україну якісного поголів’я нетелів з чіткою прозорою системою компенсації, адже «ситуація з нетелями в Україні критична і по падінню молока ми сьогодні знаходимося у 1946 році по обсягу виробництва».

«Що стосується питань меліорації і зрошення. Я закликаю парламент і мав комунікацію з Прем’єр-міністром, щоб Держводагентство було введено в структуру Міністерства АПК. Ми хочемо провести законодавство в частині об’єднання водокористувачів. Поєднати зусилля Держгеокадастру і Держводагентства, щоб запустити наймасштабнішу програму близько 2 млрд доларів залучених інвестицій на зрошення на півдні України. Південь засихає вже третій рік. Ніяка державна компенсація не допоможе. Проблема стоїть в корені - треба відновити системи поливу. Там є дуже величезний потенціал. Ми оцінюємо приріст по зерну плюс 30% після запуску повноцінної системи зрошення в нашій державі», - підкреслив посадовець.

Лещенко заявив, що сировинний тип агровиробництва в Україні має змінити глибинна переробка, і в першу чергу щодо додаткової вартості на агропродукцію передбачені окремі програми стимулювання, в тому числі шляхом застосування окремих податкових пільг.

Також, відповідаючи на запитання, він наголосив на необхідності максимального дерегулювання і детінізації аграрного сектора України.

«Я вважаю, що аналітика, яку ми провели в системі Держгеокадастру в Україні, показує, що мільйони гектарів української землі перебувають у тіні. На ній вирощується сільськогосподарська продукція і не сплачуються жодні податки. Всі прекрасно знають, що в Чорнобильській зоні займаються сільськогосподарським виробництвом. Всі прекрасно знають, що є тіньовий обробіток земель, так званих відомчих: Міноборони, військові полігони, про які я публічно неодноразово заявляв. Питання ряду інших відомчих земель. Однозначно потрібно оподатковувати кожен гектар української землі. На моє переконання, цифра у 14 млрд є заниженою. Ми бачимо потенціал детінізації для нашої держави тільки за 21 рік при комплексних заходах оподаткування та детінізації, боротьби зі скрутками - не менше 1 млрд доларів прямих надходжень до держбюджету. В частині, що стосується оподаткування землі, в частині, що стосується відшкодування ПДВ через схемні податкові кредити і компанії-одноденки, а також за рахунок детінізації через аграрний реєстр, де кожен буде легалізований і сплачувати податки», - заявив міністр.

Наприкінці Лещенко подякував парламенту за ухвалення закону про кооперацію і запевнив, що цей закон дасть можливість «зайти в нішеві культури, вирощування льону, нуту, займатися молочним виробництвом, молочними кооперативами».

Також він звернувся із проханням до податкового комітету по допомогу щодо надання додаткових податкових пільг для малих сімейних фермерських господарств.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 грудня призначила голову Держгеокадастру Лещенка міністром аграрної політики та продовольства. Відповідну постанову підтримали 242 народних депутата.