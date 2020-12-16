В Україні скоротилося поголів'я худоби та птиці

Станом на 1 грудня 2020 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів'я майже всіх видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 5,7-6,1%, кількість свиней збільшилася на 1,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 грудня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 3,15 млн голів (на 6,1% менше, ніж на 1 грудня 2019 року): сільськогосподарські підприємства утримували близько 1,004 млн голів ВРХ (на 5,0% менше), господарства населення — близько 2,144 млн голів (на 6,6% менше). Зокрема, корів в Україні на 1 грудня 2020 року налічувалося 1,73 млн голів (на 6,0% менше, ніж на 1 грудня 2019 року): 0,42 млн – у сільгосппідприємствах (на 3,9% менше) і 1,31 млн у господарствах населення (на 6,6% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 6,12 млн голів (на 1,6% більше, ніж на 1 грудня 2019 року): 3,65 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 9,1% більше) та 2,47 млн голів у господарствах населення (на 7,7% менше).

Також на 1 грудня цього року в країні утримувалось 1,27 млн овець та кіз (на 5,7% менше, ніж роком раніше): 150,5 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 12,4% менше) та 1,12 млн голів господарствами населення (на 4,7% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 грудня 2019 року по 1 грудня 2020 року зменшилося на 5,7% – до 218,93 млн голів: у сільськогосподарських підприємствах воно зменшилося на 8,4% (до 118,02 млн голів), у господарствах населення – на 2,4% (до 100,91 млн голів).

Як повідомлялося, за даними Держстату, на 1 грудня 2019 року у порівнянні з 1 грудня 2018 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 5,7%, зокрема корів – на 5,1%; свиней – на 4,4%; овець та кіз — на 3,6%; поголів’я свійської птиці збільшилося на 4,3%.