В Україні подешевшали свинина та курятина — Держстат

З листопада 2019 року по листопад 2020 року в Україні свинина подешевшала на 1,6%, куряче філе – на 13,0%, курятина у тушках – на 9,2%; інші товари тваринного походження подорожчали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У листопаді 2020 року сало в середньому по Україні продавалося по 77,74 грн за кг (на 4,0% дорожче, ніж у листопаді 2019 року); яловичина – по 144,16 грн за кг (на 9,2% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 103,89 грн за кг (на 6,0% дорожче); морожена риба – по 80,97 грн за кг (на 2,7% дорожче); яйця – по 23,71 грн за десяток (на 13,3% дорожче).

При цьому, з листопада 2019 року по листопад 2020 року подешевшали: свинина – на 1,6%, до 117,46 грн за кг; куряче філе – на 13,0%, до 88,05 грн за кг; курятина у тушках – на 9,2%, до 55,17 грн за кг.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за вказаний період зросло у ціні на 0,7% (до 25,39 грн за кг); сири м’які жирні – на 5,3% (до 110,26 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 4,0% (до 63,47 грн за кг); вершкове масло – на 4,4% (до 44,06 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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