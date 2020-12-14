В Україні значно подорожчав цукор - Держстат

З листопада 2019 року по листопад 2020 року цукор подорожчав на 36%, до 19,7 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Цукор з листопада 2019 року подорожчав на 36,0% і у листопаді 2020 року коштував в середньому по країні 19,7 грн за кг, соняшникова олія – на 15,5%, до 40,11 грн за 1 л.

Яблука за вказаний період подорожчали на 11,7% і у листопаді 2020 року в середньому по Україні коштували 18,17 грн за кг.

Всі овочі "борщового набору" з листопада 2019 року по листопад 2020 року подешевшали: картопля – на 34,7%, до 9,23 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 43,9% (до 5,03 грн за кг); буряк — на 23,3% (до 5,71 грн за кг); капуста — на 22,6% (до 5,07 грн за кг); морква – на 11,9% (до 6,15 грн за кг).

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.