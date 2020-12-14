Серед круп за рік найбільше здорожчала гречка

З листопада 2019 року по листопад 2020 року серед бакалійних товарів за рік подешевшало лише пшоно: на 35,9%, до 17,50 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

З листопада 2019 року гречана крупа подорожчала на 36,9% і у листопаді 2020 року в середньому по країні продавалася по 37,28 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 2,1% (до 23,7 грн за кг) ; манна крупа — на 10,5% (до 15,21 грн за кг); ячна крупа — на 6,3% (до 12,32 грн за кг). Із круп порівняно із листопадом 2019 року подешевшало лише пшоно: на 35,9% (до 17,50 грн за кг).

Хлібобулочні, макаронні вироби та борошно за зазначений період подорожчали. Ціна хліба пшеничного з борошна вищого ґатунку у листопаді 2020 року в середньому по країні становила 26,52 грн за 1 кг (на 11,6% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 20,99 грн за 1 кг (на 7,4% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 21,83 грн за 1 кг (на 5,5% більше); батона — 14,56 грн за 0,5 кг (на 5,4% більше).

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за зазначений період подорожчали на 8,0%, у листопаді 2020 року середня ціна на них становила 19,60 грн за кг.

Борошно пшеничне з листопада 2019 року подорожчало на 9,1% і у листопаді 2020 року в середньому по Україні продавалося по 12,31 грн за кг.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.