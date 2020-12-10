У листопаді ціни зросли більше, ніж очікував Нацбанк

Споживчі ціни у листопаді зросли на 3,8% у річному вимірі, а у місячному - на 1,3%, це більше, ніж очікував Національний банк.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"У листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% у річному вимірі. У місячному вимірі зростання індексу також було відчутним – на 1,3%. Такий приріст був вищим, ніж очікував Національний банк",- зазначив Шевченко.

За його словами, значний внесок у зростання цін мало збільшення вартості природного газу на європейському ринку, що позначилося на внутрішніх цінах на газ, опалення та гарячу воду. Крім того, стрімко підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок гіршого врожаю та пов’язаного з ним зростання світових цін.

"Жвавий споживчий попит також підтримував зростання цін протягом останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат. Про це свідчило зростання роздрібного товарообороту. Це також сприяло активному відновленню економіки в другому півріччі", - зазначив очільник НБУ.

У Національному банку очікують, що інфляція за підсумками року інфляція наблизиться до цільового показника в 5%+/-1 в.п.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року споживча інфляція в Україні у річному вимірі прискорилася до 2,6% із 2,3% у вересні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,0%.