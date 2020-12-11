В Україні за час земельного мораторію у приватну власність вивели 5 мільйонів гектарів

В Україні протягом 20 років існування мораторію на продаж землі шляхом різних схем вивели у приватну власність 5 млн га земель.

Про це під час першої міжнародної конференції UkraineInvest сказав голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Декларувалося, що в Україні є 10,4 млн земель сільськогосподарського призначення. На жаль, хочу засмутити усіх інвесторів - їх немає. Уряд Гройсмана передавав 1,7 млн га. Ми зараз передаємо 2,3 млн га у комунальну власність. У держвласності лишиться 750 тис. га», - зазначив Лещенко.

За його словами, у балансі 5 млн га земель, які через механізм безоплатної приватизації та ряд інших схем були виведені у приватну власність протягом 20 років.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до переднього результату аудиту Держгеокадастру, які наводить НАЗК, із середини 2013 року до 2020 року з державної у приватну власність через механізм безоплатної приватизації було виведено понад 700 тис. га землі, що перевищує площу низки європейських країн.

Нині на балансі держави відсутні понад 5 млн га земельного банку, а власники земельних ділянок стануть відомі лише після оцифрування паперових даних.