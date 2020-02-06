Земельна реформа в Україні має принести переваги насамперед малим фермерам — ЄС

Впровадження в Україні земельної реформи, зокрема, відкриття ринку землі в першу чергу має принести переваги малим фермерам.

Про це сказав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас під час секції запитань-відповідей на Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У здійсненні цієї (земельної - ред.) реформи необхідно забезпечити десятки аспектів, необхідно правильно впровадити їх. Однак я назву лише два з них. Перше — впровадження цієї реформи в першу чергу має принести переваги малим фермерам. Тим людям, які живуть і працюють на землі, тим людям, які обробляють землю”, - зазначив Маасікас.

Він наголосив на необхідності дотримання інтересів малих фермерів.

“Другий аспект, який я хотів би відзначити, теж дуже важливий - це приведення у порядок реєстрів. Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і що ви купуєте. Все те, що стосується геокадастру і всіх пов’язаних із ним питань - це також та сфера, де Європейський Союз надає свою підтримку, в тому числі фінансову. Весь комплекс цих питань має бути приведений у порядок. Необхідно забезпечити правову визначеність для того, щоб люди чітко знали, що і яку земельну ділянку вони продають чи купують”, - наголосив голова Представництва ЄС в Україні.

Водночас Маасікас зауважив, що “відповідно до підрахунків Світового банку, впровадження цієї реформи може додати від 1 до 1,5% до ВВП України, і Європейський Союз підтримує цю мету відкриття ринків”.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розглядатиме у другому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".