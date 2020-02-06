“ЄС” не голосуватиме за законопроєкт про ринок землі

Депутатська фракція "Європейська солідарність" не бачить можливості та причин підтримувати ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова фракції Ірина Геращенко.

"Наша політична сила подала близько 100 поправок до цього законопроєкту для того, щоб довести його до європейських стандартів. Передусім ми наполягали на тому, щоб унеможливити таку концентрацію (землі - ред.) в одних руках, яка пропонується, щоб вберегти країну від створення латифундій. По-друге, необхідно захистити кордони України, тобто передбачити неможливість продажу землі біля кордонів України. По-третє, має бути дуже чітка заборона купівлі землі фізичними особами, юридичними особами країни-агресора. Четверта вимога стосується рекультивації землі і посилення відповідальності за нецільове або варварське використання землі", - сказала Геращенко.

За її словами, жодна із запропонованих фракцією "ЄС" поправок не була врахована, хоча саме керівництво комітету визнавало, що такі поправки є найбільш ліберальними і комплексними.

"Але через те, що ми належимо до опозиційної фракції, поправки не були прийняті. Вочевидь нас це бентежить, як і те, з якими порушеннями регламенту відбувалося засідання профільного комітету… Тому ми будемо вимагати, щоб у залі розглядалися всі поправки", - зазначила голова фракції.

Ірина Геращенко сказала, що залежно від того, яке рішення буде прийняте стосовно поправок, фракція "ЄС" і буде визначатися.

"Але от на даному етапі ми не бачимо можливості підтримати законопроєкт, який з такими порушеннями формується, який називається «про ринок землі», але там, по суті, замислено дерибан державної землі, і немає жодних застережень через посередників купувати землю представникам країни-агресора, і не приділено жодної уваги збереженню екології", - пояснила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.