В облгази планують ввести тимчасові адміністрації – Прем'єр

Уряд планує укрупнення облгазів, а також введення в них тимчасових адміністрацій.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює прийняття законопроєкту про укрупнення облгазів, введення спецрахунків, введення тимчасової адміністрації, що дисциплінує ринок розподілу газу і не дозволить монопольно підвищувати тарифи", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Крім того, НКРЕКП обмежила граничний рівень тарифу на розподіл газу.

Також не будуть підвищуватися тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону - це буде зафіксовано у меморандумі з місцевою владою. Штрафи і пені за прострочені платежі у січні не застосовуватимуть.