Шмигаль: Ми готові оплачувати субсидії всім, хто цього потребує

У разі виникнення потреби виділити додаткові кошти на субсидії українцям, уряд завчасно звернеться до Верховної Ради.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій. Ми готові оплачувати субсидії всім, хто цього потребує. Уряд завчасно звернеться з чіткими розрахунками, поясненнями й аргументами, якщо буде необхідне збільшення. На сьогоднішній день такі розрахунки відсутні", - зазначив Шмигаль.

На його думку, необхідність у додаткових грошах виникне, якщо такі обсяги субсидій, як були виплачені у січні, виплачуватимуться й надалі.

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"Давайте проживемо перше півріччя. За його підсумками спільно обрахуємо, яку суму треба буде додавати", - підсумував Прем'єр.

Крім того, за його словами, штрафи за невчасно оплачені газ і тепло у січні застосовуватися не будуть.

Фото: КМУ