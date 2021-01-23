У Мінсоцполітики просять збільшити фінансування програми субсидій
Укрінформ
Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів збільшити фінансування програми субсидій на додаткові на 10 млрд гривень.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.
Вона нагадала, що зараз програма субсидій становить 36,6 млрд гривень.
"Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій", - сказала міністр.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ і його транспортування, а також була скасована пільгова вартість перших 100 кВт-год. електроенергії в місяць для індивідуальних споживачів.