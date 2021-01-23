У Мінсоцполітики просять збільшити фінансування програми субсидій

Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів збільшити фінансування програми субсидій на додаткові на 10 млрд гривень.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

Вона нагадала, що зараз програма субсидій становить 36,6 млрд гривень.

"Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій", - сказала міністр.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ і його транспортування, а також була скасована пільгова вартість перших 100 кВт-год. електроенергії в місяць для індивідуальних споживачів.