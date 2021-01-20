Захист національних виробників не суперечить угодам СОТ – Мінекономіки

Законопроєкт про захист національних економічних інтересів України, який 20 січня схвалив Кабінет Міністрів не суперечить міжнародним угодам Україні в торговельно-економічній сфері.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 20 січня на засіданні уряду схвалено законопроєкт, яким посилюється захист національних економічних інтересів України під час поширення політики протекціонізму у світі та наявності надзвичайних ситуацій в міжнародних відносинах. У Мінекономіки впевнені, що прийняті зміни не суперечать угодам Світової організації торгівлі (СОТ) та міжнародним договорам Україні в торговельно-економічній сфері.

«На сьогодні весь світ використовує принцип протекціонізму – захисту своїх виробників. В цьому ракурсі ми також маємо захищати своїх виробників та експортерів на міжнародній торговій арені, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність національної економіки», - наголосив Петрашко.

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Документ пропонує внести зміни до закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», які, зокрема: запроваджують на законодавчому рівні порядок захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України під час проведення іноземними державами або іншими суб’єктами міжнародного права антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів українського походження та порядок захисту прав та інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів України в торговельно-економічній сфері; передбачають надання права Мінекономіки на представництво та самопредставництво інтересів Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в судах; розмежовують механізм застосування Україною заходів у відповідь на міжнародно-протиправні діяння та/або недружні дії іноземної держави або іншого суб’єкту міжнародного права стосовно України окремо від застосування Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії іноземної держави або іншого суб’єкту міжнародного права стосовно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

Окремо підкреслюється, що законопроєкт спрямований на досягнення цілі 5.2 «Підтримка експорту» Програми діяльності Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року та на виконання пункту 14 плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки «Удосконалення законодавства з метою визначення умов для застосування заходів, спрямованих на забезпечення захисту національних інтересів України в умовах посиленого протекціонізму інших країн, а також у надзвичайних ситуаціях (з урахуванням норм ГАТТ/СОТ)».