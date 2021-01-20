Уряд схвалив проєкт про санкції у відповідь на посилений протекціонізм інших країн

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який надає можливість запровадження Україною санкцій, передбачених положеннями угод СОТ, у відповідь на посилений протекціонізм інших країн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу за результатами розгляду на засіданні уряду 20 січня проєкту закону «Про внесення зміни до статті 275 Митного кодексу України щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності».

Як йдеться у пояснювальній записці до законодавчого акта, проєкт закону розроблено для впровадження заходів, передбачених положеннями угод Світової організації торгівлі, як виняткові, які вживаються країнами-членами СОТ в умовах посиленого протекціонізму інших країн. А також у надзвичайних ситуаціях в міжнародній торгівлі та міжнародних відносинах.

Йдеться про можливість вжиття «заходів у відповідь на дискримінаційні дії іноземної держави або іншого суб'єкту міжнародного права стосовно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України».

Також пропонується передбачити нову статтю 29 про «запровадження заходів у відповідь на міжнародно-протиправне діяння та або недружні дії стосовно України з урахуванням положення статті ХХІ ГАТТ та резолюції Генеральної Асамблеї ООН 56/83 від 12.12.2001 «Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння».

Очікується, що прийняття проєкту закону дозволить врегулювати деякі питання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, щодо захисту національних економічних інтересів України в умовах поширення політики протекціонізму у світі та наявності надзвичайних ситуацій в міжнародних відносинах.