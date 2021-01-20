Кабмін підтримав законопроєкт про довгострокові зобов’язання щодо здійснення концесії

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України щодо запровадження довгострокових зобов’язань в рамках здійснення державно-приватного партнерства (концесії).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Законопроєкт дозволить забезпечити повноцінне функціонування механізму державно-приватного партнерства для усіх сфер діяльності та створити умови для зростання обсягу залучених інвестицій", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Так, наразі в Україні існує прогресивний механізм співробітництва між державою та бізнесом – державно-приватне партнерство (ДПП). Основна відмінність цього механізму від будь-яких інших – це довгостроковість, адже договір у рамках ДПП укладається терміном від 5 до 50 років. Такі договори передбачають виконання певних фінансових зобов’язань протягом всього строку дії договору. Для проєктів у соціальних сферах та сфері автомобільних доріг ці зобов’язання можуть бути критичними.

Однак, на сьогодні держава позбавлена можливості брати довгострокові зобов’язання, оскільки діє принцип трирічного бюджетного планування. Тому Мінекономіки розробило законопроєкт, що гарантуватиме інвесторам виконання державою своїх довгострокових зобов'язань в рамках державно-приватного партнерства.

Так, інвестовані кошти дозволять модернізувати існуючу та створити нову інфраструктуру України у соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній сферах для надання якісних послуг громадянам.

Крім того, документ врегулює спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування державного значення, побудованих на умовах ДПП.