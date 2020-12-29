У межах перших концесійних проєктів здійснили 3,7 мільярда інвестицій – Петрашко

Від реалізації перших концесійних угод вже отримано 3,7 млрд грн інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністр зазначив, що у 2020 році уряд та Мінекономіки вдосконалили законодавство у сфері державно-приватного партнерства, що дозволило укласти перші успішні концесійні договори. Зокрема, йдеться про порти «Херсон» та «Ольвія».

Також Петрашко нагадав, що у грудні парламент ухвалив закон про державну підтримку інвестиційних проєктів, що дасть можливість уряду активніше проводити переговори з інвесторами та залучати інвестиції в Україну на конкурентних умовах.

«До прийняття закону не існувало дієвих інструментів для залучення великих інвесторів, що готові вкладати в українські підприємства понад 20 млн євро. Тепер ми можемо надати таким інвесторам певні преференційні умови, що відповідає практиці розвинутих країн світу», - зазначив очільник Мінекономіки.

За словами Петрашка, на 2021 було відібрано 56 державних інвестиційних проєктів, 36 з яких буде профінансовано за рахунок державних капітальних вкладень. Для цього в державному бюджеті передбачено 4 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж у 2020 році.

«Важливо зазначити, що 65% цих грошей, а саме 2,5 млрд грн будуть спрямовані на державні інвестиційні проєкти, що реалізуються у медичній сфері», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок перших конкурсів з концесії Херсонського морського порту та порту "Ольвія". Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.