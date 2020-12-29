У межах перших концесійних проєктів здійснили 3,7 мільярда інвестицій – Петрашко
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Міністр зазначив, що у 2020 році уряд та Мінекономіки вдосконалили законодавство у сфері державно-приватного партнерства, що дозволило укласти перші успішні концесійні договори. Зокрема, йдеться про порти «Херсон» та «Ольвія».
Також Петрашко нагадав, що у грудні парламент ухвалив закон про державну підтримку інвестиційних проєктів, що дасть можливість уряду активніше проводити переговори з інвесторами та залучати інвестиції в Україну на конкурентних умовах.
«До прийняття закону не існувало дієвих інструментів для залучення великих інвесторів, що готові вкладати в українські підприємства понад 20 млн євро. Тепер ми можемо надати таким інвесторам певні преференційні умови, що відповідає практиці розвинутих країн світу», - зазначив очільник Мінекономіки.
За словами Петрашка, на 2021 було відібрано 56 державних інвестиційних проєктів, 36 з яких буде профінансовано за рахунок державних капітальних вкладень. Для цього в державному бюджеті передбачено 4 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж у 2020 році.
«Важливо зазначити, що 65% цих грошей, а саме 2,5 млрд грн будуть спрямовані на державні інвестиційні проєкти, що реалізуються у медичній сфері», - додав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок перших конкурсів з концесії Херсонського морського порту та порту "Ольвія". Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.