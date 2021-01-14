Міненерго підписало угоду про розподіл щодо ділянки Варвинська

Міністерство енергетики підписало угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Україною та компанією "Юкрейніан Енерджі Л.Л.С." (Ukrainian Energy L.L.C.).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає Укрінформ.

"Угоду з боку держави підписав уповноважений розпорядженням уряду заступник Міністра Юрій Бойко. Також уряд визначив Державну службу геології та надр України уповноваженим органом з питань реалізації зазначеної угоди", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що укладення угоди про розподіл продукції із компанією Юкрейніан Енерджі, засновником якої є американський інвестор Aspect Energy, дає можливість залучити додаткові інвестиції в пошук і видобуток вуглеводнів в Україні, впровадити передові технології, нарощувати власний видобуток та зменшити залежність України від імпорту природного газу.

Угода про розподіл продукції укладається на 50 років. Американська компанія Aspect Energy зобов'язалась інвестувати на першому етапі розроблення ділянки не менше 1 млрд грн.

Як повідомлялося, розпорядженням від 5 липня 2019 року № 507-р уряд погодився з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо визначення компанії “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” переможцем конкурсу на укладення УРП у межах ділянки Варвинська.

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Угоди про розподіл продукції (УРП) є інструментом залучення значних інвестиційний у масштабні проєкти з розвідки та розробки покладів корисних копалин, зокрема вуглеводнів. Це вже восьма угода, підписана Україною. 31 грудня 2020 року Угоди про розподіл продукції підписані по 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська та Берестянська.