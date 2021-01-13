Уряд схвалив підписання угоди про розподіл вуглеводнів на ділянці Варвинська

Кабінет Міністрів схвалив підписання угоди про розподіл продукції (УРП), яку видобуватимуть у межах ділянки Варвинська.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кінці минулого року ми підписали 7 угод про розподіл вуглеводнів. Інвестори вкладуть більше 10 млрд грн у видобуток українського газу. А держава отримає не тільки інвестиції, але й суттєву частку видобутого газу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що сьогодні уряд затвердив постанову про підписання ще однієї угоди УРП - про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть у межах ділянки Варвинська.

"Це ділянка у межах Полтавської та Чернігівської областей. Планується загальний обсяг інвестицій на рівні 1 мільярда гривень", - зазначив Прем'єр.

Як повідомлялось, 13 січня уряд планував погодити підписання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. С.), і визначити уповноважений орган з питань реалізації угоди.

Угоди про розподіл продукції на семи ділянках вуглеводнів - Софіївській, Угнівській, Балаклійській, Іванівській, Зінківській, Бузівській і Берестянській - було підписано 31 грудня 2020 року. У церемонії підписання взяв участь Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з укладеними угодами, Україна на певний термін передає приватному інвестору право на пошук, розвідку та видобуток корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор же зобов'язується виконати доручені роботи за власні кошти й отримає за це плату у вигляді частини продукції.