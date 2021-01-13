Уряд схвалив підписання угоди про розподіл вуглеводнів на ділянці Варвинська

Уряд схвалив підписання угоди про розподіл вуглеводнів на ділянці Варвинська

Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив підписання угоди про розподіл продукції (УРП), яку видобуватимуть у межах ділянки Варвинська.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кінці минулого року ми підписали 7 угод про розподіл вуглеводнів. Інвестори вкладуть більше 10 млрд грн у видобуток українського газу. А держава отримає не тільки інвестиції, але й суттєву частку видобутого газу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що сьогодні уряд затвердив постанову про підписання ще однієї угоди УРП - про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть у межах ділянки Варвинська.

"Це ділянка у межах Полтавської та Чернігівської областей. Планується загальний обсяг інвестицій на рівні 1 мільярда гривень", - зазначив Прем'єр.

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Як повідомлялось, 13 січня уряд планував погодити підписання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. С.), і визначити уповноважений орган з питань реалізації угоди.

Угоди про розподіл продукції на семи ділянках вуглеводнів - Софіївській, Угнівській, Балаклійській, Іванівській, Зінківській, Бузівській і Берестянській - було підписано 31 грудня 2020 року. У церемонії підписання взяв участь Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з укладеними угодами, Україна на певний термін передає приватному інвестору право на пошук, розвідку та видобуток корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор же зобов'язується виконати доручені роботи за власні кошти й отримає за це плату у вигляді частини продукції.

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