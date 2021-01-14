Шмигаль обговорив із МВФ ціну на газ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду ціну на газ та запевнив у тому, що уряд шукатиме компроміс, щоб захистити людей від необгрунтованого підвищення.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці», - зазначив прем'єр.

За його словами, влада має знайти компроміс, щоб якнайшвидше захистити людей і допомогти ринку газу розвиватися у майбутньому.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

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Прем'єр-міністр 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Місія європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми з понеділка, 11 січня, поновила свою роботу в Україні та планує низку зустрічей з представниками влади.

Фото: КМУ