МВФ не називає терміни наступного траншу для України

Міжнародний валютний фонд продовжує дискусії з українською владою в межах віртуального перегляду програми Stand-By, однак уникає називати терміни, коли Україна може отримати другий транш за поточною домовленістю.

З відповідною заявою виступив у четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Віртуальна місія МВФ розпочала свою роботу з українською владою в грудні. Ми мали коротку перерву упродовж святкового періоду, і ми продовжили ці дискусії, ці віртуальні зустрічі з українською владою цього тижня, 11 січня», - зауважив Райс у відповідь на запитання, як довго триватиме нинішній перегляд програми МВФ по Україні.

Він додав, що, за програмою передбачено чотири перегляди.

«Отже, перший перегляд за (поточною – ред.) домовленістю Stand-By триває», - зазначив представник Фонду.

Він нагадав, що нинішня програма для України передбачає фінансування на загальну суму 5 млрд дол. Як підкреслив Райс, вона має на меті «підтримати відповідь влади на виклики COVID-19, а також допомогти зберегти важливі економічні досягнення та просунути критично важливі реформи, які потрібні, щоби поставити Україну на шлях відновлення й економічного зростання».

Як повідомлялося, Виконавча рада МВФ 9 червня минулого року затвердила нову програму фінансування Stand-By на 18 місяців. Перший транш був виділений одразу в розмірі 2,1 млрд дол. Решту Україна має отримати чотирма наступними траншами, якщо виконає умови домовленості.

У листопаді директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва і Президент України Володимир Зеленський обговорили по телефону поточний рівень взаємодії та порядок виконання програми МВФ. У грудні місія Фонду розпочала віртуальний перегляд програми.