Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.

"Місія МВФ розпочала свою роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by. Через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку. Спільно з колегами з Офісу Президента та Кабінету Міністрів сьогодні обговорюємо основні економічні події з часу затвердження програми МВФ у червні та ключові питання її першого перегляду", - повідомив він.

Він повідомив, що Національний банк України продовжує обраний курс на режим інфляційного таргетування, гнучкий валютний курс, покращення корпоративного управління та зниження рівня непрацюючих кредитів.

"Отже, до роботи з місією МВФ ми готові. Плануємо цього тижня ряд зустрічей з експертами МВФ. Робота місії продовжиться також у січні 2021 року. Співпраця з МВФ – це беззаперечна основа для підтримки стабільності нашої країни у складні часи пандемії. Реалізація програми stand-by дасть змогу забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого та безперервного відновлення української економіки", - зазначив він.

Як повідомлялося, 11 грудня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна очікує на місію МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми stand-by.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть в наступному році.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів.