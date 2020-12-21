Нацбанк заявляє, що виконав усі структурні маяки для отримання кредиту МВФ

Національний банк зі свого боку виконав усі поставлені завдання, які були необхідні для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації звіту про фінансову стабільність сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

«У нас одним із головних структурних маяків була розробка змін до закону про банки і банківську діяльність. На сьогодні цей законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Другий серйозний момент - це було затвердження планів державних банків по роботі з проблемами активами. Ми також це зробили. Третє - нам треба було затвердити на Раді з фінстабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів. Це також було зроблено. На сьогодні, з боку Національного банку були виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала свій перегляд (угоди stand-by для України - ред.)", - сказала Рожкова.

За її словами, традиційним для такого періоду структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

«Це також було зроблено. Тому з точки зору принципових і важливих речей - вони були зроблені", - підкреслила Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ 21 грудня розпочала свою роботу в Україні. До 23 грудня перемовини відбуватимуться у дистанційному онлайн форматі через пандемію коронавірусу.

Місія планує поновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року.