Власна система сертифікації підвищить імідж України як виробника органічної продукції

В Україні минулого року вперше запроваджено власну систему сертифікації органічного виробництва, що сприятиме зміцненню позитивного іміджу країни як виробника та потужного експортера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У жовтні 2020 року Україна зробила ще один важливий крок до формування належного законодавства у сфері органічного виробництва. Уряд ухвалив Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції (постанова №1032), який розроблено з урахуванням вимог законодавства ЄС.

Документом визначено правила сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, а також порядок видачі сертифіката, його дубліката та форму.

Крім того, постановою №1032 внесено зміни до Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції (постанова №970). Зокрема, правила доповнено положеннями, що визначають вимоги до документування виробниками своєї діяльності, що є обов’язковою умовою для проведення сертифікації виробництва як органічного.

"Враховуючи, що Україна є провідним постачальником органічної продукції на зовнішні ринки, запровадження власної системи сертифікації підвищить імідж України на світовій торговій арені. Крім того, це сприятиме сталому розвитку вітчизняного органічного сектору, збільшенню прозорості виробництва та насиченню внутрішнього ринку органічною продукцією", - зазначили у Мінекономіки.

Як повідомлялося в щорічному звіті Європейської комісії, за обсягами експортованої органічної продукції до ЄС за підсумками 2019 року Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн), піднявшись на дві сходинки порівняно з попереднім роком.

За результатом моніторингу Мінекономіки у 2020 році встановлено, що у 2019 році загальна площа органічних земель становила 468 тис. га (1,1% від загальної площі с/г земель України), що на 20% більше, ніж у 2018 році. При цьому нараховувалось 617 операторів органічного ринку, з них 470 – сільськогосподарські виробники.