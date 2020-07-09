Держпідтримку розвитку органічного виробництва розширять – Мінекономіки
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час інформаційного вебінару «Стратегія «Від ферми до виделки» та перспективи розвитку органічного сільського господарства в Україні», повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Розвиток органічного ринку залишається пріоритетом аграрної політики України, тому для нас важливо дотримуватись спільного вектора розвитку з Європейським Союзом у цьому питанні. Ще одним кроком до стимулювання розвитку цієї галузі стане розширення державної підтримки розвитку органічного виробництва та закріплення відповідних напрямів з 2021 року», - сказав Висоцький.
За його словами, наразі у міністерстві продовжується законотворча робота з метою нарощування виробництва та експорту органічної продукції, а також підвищення поінформованості споживачів про органічну продукцію.
Висоцький зазначив, що державна підтримка органічної галузі на 2021-2023 роки передбачає компенсацію витрат фермерам за сертифікацію органічного виробництва, дотації на сільськогосподарські угіддя, здешевлення удвічі витрат на придбання дозволених для використання в органічному виробництві засобів захисту рослин та добрив.
Учасники вебінару також обговорили пріоритети стратегії ЄС «Від ферми до виделки», яка розроблена в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal). Зокрема, стратегія передбачає до 2030 року у ЄС удвічі зменшити загальне використання хімічних та небезпечних пестицидів, на 20% зменшити використання мінеральних добрив, а також збільшити площі під органічним виробництвом із 8% до 25% сільгоспземель.
Крім того, були розглянуті результати експорту з України органічної продукції за минулий рік. Згідно із даними щорічного звіту Єврокомісії «Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: ключові зміни в 2019 році», у 2019 році Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експорту органічної продукції до ЄС.
Участь у вебінарі взяли керівник сектору сільського господарства представництва Європейського Союзу в Україні Крістіан Бен Хелл, представники генерального директорату з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Європейської Комісії, директор органу сертифікації «Органік Стандарт» Сергій Галашевський, представники проєкту ЄС SAFPI.