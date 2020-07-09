Держпідтримку розвитку органічного виробництва розширять – Мінекономіки

Для стимулювання розвитку органічного виробництва планується розширити державну підтримку цієї галузі з 2021 року.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час інформаційного вебінару «Стратегія «Від ферми до виделки» та перспективи розвитку органічного сільського господарства в Україні», повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Розвиток органічного ринку залишається пріоритетом аграрної політики України, тому для нас важливо дотримуватись спільного вектора розвитку з Європейським Союзом у цьому питанні. Ще одним кроком до стимулювання розвитку цієї галузі стане розширення державної підтримки розвитку органічного виробництва та закріплення відповідних напрямів з 2021 року», - сказав Висоцький.

За його словами, наразі у міністерстві продовжується законотворча робота з метою нарощування виробництва та експорту органічної продукції, а також підвищення поінформованості споживачів про органічну продукцію.

Висоцький зазначив, що державна підтримка органічної галузі на 2021-2023 роки передбачає компенсацію витрат фермерам за сертифікацію органічного виробництва, дотації на сільськогосподарські угіддя, здешевлення удвічі витрат на придбання дозволених для використання в органічному виробництві засобів захисту рослин та добрив.

Учасники вебінару також обговорили пріоритети стратегії ЄС «Від ферми до виделки», яка розроблена в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal). Зокрема, стратегія передбачає до 2030 року у ЄС удвічі зменшити загальне використання хімічних та небезпечних пестицидів, на 20% зменшити використання мінеральних добрив, а також збільшити площі під органічним виробництвом із 8% до 25% сільгоспземель.

Крім того, були розглянуті результати експорту з України органічної продукції за минулий рік. Згідно із даними щорічного звіту Єврокомісії «Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: ключові зміни в 2019 році», у 2019 році Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експорту органічної продукції до ЄС.

Участь у вебінарі взяли керівник сектору сільського господарства представництва Європейського Союзу в Україні Крістіан Бен Хелл, представники генерального директорату з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Європейської Комісії, директор органу сертифікації «Органік Стандарт» Сергій Галашевський, представники проєкту ЄС SAFPI.