Оприлюднили закон про держбюджет-2021

У газеті Верховної Ради "Голос України" 30 грудня опубліковано текст Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,084 трлн грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено у сумі 246,635 млрд грн.

Зазначається також, що у держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати, згідно із законом про держбюджет-2021, зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня підтримала державний бюджет на 2021 рік. Документом передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс національної валюти на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.