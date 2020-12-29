Маркарова сумнівається, що кредит Китаю на інфраструктуру є вигідним для України

Україна потребує інвестицій у розвиток інфраструктури, однак так званий "зв’язаний кредит" від Китаю на 1 млрд дол. може приховувати в собі ряд невигідних для нас умов.

Як передає Укрінформ, про це у своєму блозі для Української правди написала міністр фінансів 2018-2020 рр., співзасновниця Фундації розвитку ринку капіталу та стартапу "Архідата" Оксана Маркарова.

"Нещодавно Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між КМУ та урядом Китайської Народної Республіки "щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури". Деталі не розголошуються, але з експертних обговорень та коментарів у соціальних мережах зрозуміло, що це так званий "зв’язаний кредит" обсягом 1 млрд дол., який планують скерувати на Кременчуцький міст та нову дорогу навколо Києва. З одного боку, звісно, умови угоди з Китаєм мали би бути привабливими, як це зазвичай трапляється зі зв’язаними кредитами, а нам зараз ой як потрібні інвестиції взагалі, а в інфраструктуру – і поготів. З іншого боку, такий тип кредиту передбачає, що кредитор виставляє умови, де закуповувати сировину, де брати обладнання і технології і в кого замовляти виконання", - написала Маркарова.

За її словами, зазвичай виявляється, що цей кредит піде на оплату роботи, яку виконуватиме сам кредитор, і, можливо, своїх працівників привезе, а оплатить за рахунок кредиту, який Україна потім змушена буде повертати.

Не виключено також, що угода містить додаткові умови на кшталт оренди землі вздовж нової дороги або ще якихось "плюшок" (прецеденти таких побажань в інших країнах, зокрема, з китайського боку, вже відомі). Погодьтеся, у нашій ситуації це трохи не перемога. Як мінімум тому, що Україна давно визначилася зі своїм шляхом на європейську інтеграцію.

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"Тож коли європейська компанія постачає нам технології, обладнання і частково виконує роботи, ми розуміємо, що результати повністю відповідатимуть європейським стандартам в усьому – від якості дорожнього покриття до дотримання екологічних норм та умов оплати праці", - зазначила Маркарова.

Вона нагадала, що скандали, які періодично виникають навколо певних китайських компаній з інформаційною та кібербезпекою чи розслідування журналістів щодо проєктів тісної співпраці Китаю з країною-агресором, в тому числі і на теренах України, дають причини для занепокоєння іншого масштабу.

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між КМУ та урядом Китайської Народної Республіки "щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури".