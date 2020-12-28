Нафта дешевшає на тлі поширення нового штаму коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $51,14 за барель, що на $0,15 (0,29%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Нафта WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX торгується на рівні $48,2 за барель, що на $0,03 (0,06%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги завершилися на рівні $51,29 і $48,23 доларів за барель відповідно.
За підсумками минулого тижня нафта марки Brent подешевшала на 1,9%, WTI - на 2,1%. Тижневе зниження нафтових цін було зафіксовано вперше з тижня, що завершився 30 жовтня.
Випадки зараження новим різновидом коронавірусу були виявлені в ряді країн, включаючи Канаду, Францію, Японію і Норвегію. Через що підвищилася ймовірність того, що ще більше країн введуть карантин.
Англія вже посилила антивірусний режим на більшій частині країни, а Китай приєднався до країн, які призупинили пасажирські рейси до Великої Британії. США також готуються до сплеску захворюваності COVID-19 після Різдва.
Однак новина про те, що Трамп підписав пакет допомоги і витрат на пандемію в розмірі $ 2,3 трлн, поліпшили настрої інвесторів. Пакет був схвалений як Палатою представників, так і сенатом на попередньому тижні, і Трамп пригрозив накласти на документ вето, оскільки він боровся за збільшення сум виплат за стимулюючими чеками.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 51,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,02 долара за барель, що на 32 цента нижче за рівень закриття торгів ($51,34).