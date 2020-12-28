Нафта дешевшає на тлі поширення нового штаму коронавірусу

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 28 грудня, через поширення нового штаму коронавірусу, виявленого раніше у Великій Британії, що зберігає побоювання з приводу відновлення попиту на паливо.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $51,14 за барель, що на $0,15 (0,29%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Нафта WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX торгується на рівні $48,2 за барель, що на $0,03 (0,06%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги завершилися на рівні $51,29 і $48,23 доларів за барель відповідно.

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За підсумками минулого тижня нафта марки Brent подешевшала на 1,9%, WTI - на 2,1%. Тижневе зниження нафтових цін було зафіксовано вперше з тижня, що завершився 30 жовтня.

Випадки зараження новим різновидом коронавірусу були виявлені в ряді країн, включаючи Канаду, Францію, Японію і Норвегію. Через що підвищилася ймовірність того, що ще більше країн введуть карантин.

Англія вже посилила антивірусний режим на більшій частині країни, а Китай приєднався до країн, які призупинили пасажирські рейси до Великої Британії. США також готуються до сплеску захворюваності COVID-19 після Різдва.

Однак новина про те, що Трамп підписав пакет допомоги і витрат на пандемію в розмірі $ 2,3 трлн, поліпшили настрої інвесторів. Пакет був схвалений як Палатою представників, так і сенатом на попередньому тижні, і Трамп пригрозив накласти на документ вето, оскільки він боровся за збільшення сум виплат за стимулюючими чеками.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 51,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,02 долара за барель, що на 32 цента нижче за рівень закриття торгів ($51,34).