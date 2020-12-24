Робота місії МВФ в Україні може затягнутися через пандемію

Всі заплановані зустрічі місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), які почалися 21 грудня, пройшли добре, однак через дистанційний характер роботи місії і новорічні свята, вона може бути трохи довша.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Беручи до уваги, що наближаються свята, місія почалася в понеділок, 21 грудня, пропрацювала 3 дні до 23 грудня і триватиме вже після закінчення новорічних свят. У середньому місія йде повних 10-12 робочих днів (тобто трохи більше 2 календарних тижнів). Однак дистанційний характер місії, а також різниця в часі в 7 годин між Вашингтоном і Києвом залишає на кожен день всього 4-5 годин роботи замість 8-10 робочих годин у Києві під час звичайної місії. Тож не виключено, що ця місія може бути трохи довша", - написав Рашкован.

За його словами, не варто чекати ніяких оголошень про закінчення місії зараз або пов'язувати відсутність комунікації з якимись проблемами.

"Хід переговорів є конфіденційною інформацією, тому я ніколи публічно його не комунікую і не відповідаю, як проходить місія. Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі як на вищому рівні, так і на експертному рівні, за 3 дні були проведені і пройшли добре", - наголосив Рашкован.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня місія МВФ через пандемію коронавірусу проводить переговори в онлайн-форматі.

Рада директорів МВФ 9 червня ухвалила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.