Шмигаль провів онлайн-зустріч з керівником місії МВФ в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав початок роботи місії МВФ в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Прем’єр-міністр привітав старт чергової місії МВФ в Україні. А також подякував представникам уряду, Офісу Президента, Національного банку України та всім причетним за роботу, яка була виконана для початку роботи місії», - йдеться у повідомленні.

Так, під час онлайн-зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Голлар Шмигаль наголосив, що Україна рухається в напрямку продовження всіх реформ та не звертатиме з цього шляху.

Зустріч відбулася 21 грудня у форматі відеоконференції з нагоди початку роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. «Незважаючи на складну економічну ситуацію, ми все одно будемо дотримуватися тих принципів і тих зобов’язань, яких досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема», — сказав глава уряду.

Шмигаль поінформував Владкову-Голлар, що Україна вже ухвалила бюджет, який сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності. «У нас є чітке бачення, як ми будемо рухатися в частині реформ, у тому числі антикорупційної та судової», — зазначив він.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні.

Фото: КМУ