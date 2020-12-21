В останні місяці спостерігається відновлення економіки до рівня 2019 року - Марченко

Цьогорічний спад в економіці є результатом весняно-літніх ризиків, які були створені для економіки, однак за останні місяці спостерігається відновлення економіки до рівня 2019-го.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю для "Суспільного ТБ - UA:Перший" розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли в нас економіка відновлюється вже другий квартал поспіль...Такого локдауну, як у квітні-травні, у січні не передбачається. Але результати локдауну були досить відчутні і вдарили по економіці. В цьому році був спад економічний і він саме є результатом весняно-літніх ризиків, які були створені для економіки. Але зараз за останні місяці, за останні квартали в нас є відновлення економіки до рівня 19-го і навіть вище. Про це свідчать такі показники, як оборот роздрібної торгівлі, споживання електроенергії, промислове виробництво відновило свої показники, експортні-імпортні показники також у нас сприятливі", - сказав Марченко.

За його словами, експорт відновлюється краще за імпорт. Тому є всі підстави вважати, що в наступному році у нас буде зростання.

Як повідомляв Укрінформ, Державний бюджет на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6%.