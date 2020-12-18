АМКУ не знайшов порушень у роботі «тарифної комісії»

Антимонопольний комітет не знайшов доказів того, що НКРЕКП у 2016-2017 роках здійснювала ручне коригування гуртової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ) на користь теплових електростанцій і тим самим порушувала законодавство про економічну конкуренцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що справа № 128-26.13/66-19 була розпочата за інформацією Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У бюро зазначали, що НКРЕКП протягом 2016-2017 років проводила розрахунок прогнозованої гуртової ринкової ціни електричної енергії (ОРЦ) з порушенням алгоритму, визначеного Порядком ОРЦ, шляхом ручного коригування прогнозованої ОРЦ за попередній розрахунковий період на користь ТЕС.

За результатом розгляду справи Комітет дійшов висновку про те, що цінова конкуренція на ринку генерації у моделі ринку, що існувала до 1 липня 2019 року, "у зв’язку зі значним державним впливом була обмеженою".

"Жодна експертиза, наявна в матеріалах справи, не встановлює факту та розміру збитків, завданих учасникам ринку генерації електричної енергії", тобто потенційним конкурентам ТЕС, зауважили в АМКУ.

"Таким чином, зібраними у справі № 128-26.13/66-19 доказами не підтверджується інформація про те, що дії НКРЕКП, а саме щодо розрахунку прогнозованої ОРЦ в порушення алгоритму, визначеного Порядком ОРЦ, шляхом ручного коригування прогнозованої ОРЦ за попередній розрахунковий період, призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - підсумували у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у 2016 році НКРЕКП, ухваливши постанову №289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+"), затвердила нову методику визначення гуртової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. У ній, серед іншого, враховується ціна на вугілля. Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації обчислюється за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

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За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули підприємства теплової генерації стали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через формулу "Роттердам+".

ДП НАЕК "Енергоатом" у грудні 2018 року поскаржилося до Антимонопольного комітету на можливе порушення умов чесної конкуренції внаслідок затвердження Нацкомісією формули «Роттердам+».

АМКУ відкрив справу стосовно ймовірних порушень у діях НКРЕКП у травні 2019 року.