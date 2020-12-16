Україна вийшла з низки енергетичних договорів СНД

Уряд ухвалив постанову «Про вихід з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Укрінформ.

Як зазначається, це рішення дасть змогу привести договірну базу в межах СНД у відповідність до сучасних міжнародних відносин у галузі енергетики.

Згідно з ухваленим рішенням, Україна виходить, зокрема, з Гірничої хартії держав - учасниць СНД, вчиненої 27 березня 1997 року; Угод про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД (вчинена 14 лютого 1992 року) та використання атомної енергії в мирних цілях (вчинена 31 травня 2013 року).

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Крім того, Україна вийде з Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії, вчиненої 26 червня 1992 року, і Протоколу про внесення змін до неї, вчиненого 31 травня 2013 року.

У Міненерго наголосили, що, з огляду на політичну складову діяльності СНД, починаючи з березня 2014 року міністерство не бере участі у засіданнях Електроенергетичної ради СНД та інших заходах у межах цієї організації. Співробітництво в атомній енергетиці та електроенергетиці у межах СНД також не здійснюється.

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"За результатами аналізу виявлено, що вищезазначені угоди з СНД не відповідають сучасному стану міжнародних відносин в енергетичній сфері і втратили своє практичне значення", - зауважили в Міненерго.