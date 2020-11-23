Зеленський підписав закон про вихід України з договору між країнами СНД

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики» № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

«Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV», - йдеться у повідомленні.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

В ОП також повідомляють, що вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

Як повідомлялося, 5 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики», розроблений Антимонопольним комітетом на виконання Указу Президента України від 19травня 2018 № 139 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».

Законом пропонується вийти з Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики (підписаного 25 січня 2000 року у м. Москва, Російська Федерація між 11 державами-учасницями та ратифікованого Україною 16.01.2003 із застереженням).