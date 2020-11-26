Україна вийшла з Договору СНД про антимонопольну політику

Україна 26 листопада вийшла з Договору про узгоджену антимонопольну політику між державами – членами СНД.

Як передає Укрінформ, відповідний закон про вихід із Договору, підписаний Президентом Володимиром Зеленським, був оприлюднений у газеті «Голос України» 25 листопада.

Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

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Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 23 листопада підписав Закон «Про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики» № 995-ІХ, ухвалений Верховною Радою 5 листопада 2020 року.