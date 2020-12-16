Україна ратифікувала зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Австрією

Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно” (№0073).

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 320 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що документ підготовлено з метою завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом про внесення змін до Конвенції між урядами України та Австрії про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно, укладеним 15 червня 2020 року у Києві.

Уточнюється, що застосування правил міжнародного договору як частини національного законодавства України можливе лише за умови надання Верховною Радою згоди на обов’язковість такого договору.

Так, від прийняття цього закону залежить набрання чинності протоколом та можливість застосування норм, встановлених ним.

Протоколом вносяться зміни до чинної конвенції, зокрема: збільшується загальна ставка оподаткування дивідендів з 10% до 15%; збільшується загальна ставка оподаткування процентів з 2% до 5%; збільшується ставка оподаткування роялті, які сплачуються за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, з 0% до 5%.

Також збільшується ставка оподаткування роялті за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення, з 5% до 10%; приймається нова редакція статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів договірних держав щодо обміну податковою інформацією.

Конвенція доповнюється статтею «Право на отримання вигід», яка обмежує можливості застосування пільгових положень конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг.