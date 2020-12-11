Зеленський назвав ключові економічні завдання на 2021 рік

Президент Володимир Зеленський заявляє, що співпраця з Міжнародним валютним фондом має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.

Про це йдеться у зверненні Президента до Першої щорічної міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", передає кореспондент Укрінформу.

"Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав. Це також важливо у контексті продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що впродовж 2020 року Україна здійснила "історичні реформи, підтримавши бізнес-спільноту".

За словами Президента, цього року було ухвалено законодавство про створення ринку землі, встановлено прозорі податкові правила, надано доступні позики для підтримки бізнесу.

Також, сказав Зеленський, досягнуто успіху в приватизації, підписано перші концесійні угоди.

Крім того, він нагадав, що було запущено цифрову платформу "Дія" для бізнесу і громадян, що, на думку глави держави, "поставило Україну на один рівень з провідними країнами світу у наданні цифрових цифрових послуг та електронних паспортів".

"Ми продовжимо створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширюватися та відкривати нові робочі місця", - пообіцяв Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проєкту державного бюджету на 2021 рік. Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україні та отримання чергового траншу. Йдеться про скорочення дефіциту держбюджету-2021 на 24 млрд грн.

Кабінет Міністрів розраховує на оприлюднення дати приїзду місії МВФ уже цього року.