Заяви на одноразову компенсацію від підприємців прийматимуть з 14 грудня - Качка

З 14 грудня в додатку "Дія" можна буде оформити електронну заяву на отримання 8 тис. грн одноразової державної допомоги у зв'язку з посиленням карантину.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

"З понеділка запрацює додаток "Дія", який дозволить це зробити в електронному вигляді (оформити одноразову допомогу від держави, - ред.). Двох тижнів абсолютно достатньо, щоб ефективно роздати ці кошти", - зазначив він.

За словами заступника міністра економіки, план уряду полягає в тому, щоб надати допомогу до початку локдауну, а фактично - до 30 грудня, в рамках тих бюджетних коштів, які є на поточний рік. Він додав, що на ці цілі у Фонді боротьби з COVID-19 сконцентровано 12 млрд грн.

Планується, що державною допомогою будуть охоплені близько 1,7 млн підприємців. Відповідну заяву необхідно подати до 21 грудня.

Список на виплату згідно з поданими заяви формуватиме Мінцифри, яке передаватиме дані до Пенсійного фонду. До 24 грудня всі заяви будуть оброблені, після чого почнуться виплати.

За словами Качки, по 8 тис. грн одноразової державної допомоги отримають ті ФОПи, які справно платили податки, ЄСВ, а їхній основний вид діяльності (КВЕД) підпав під список заборон і обмежень на період карантину, а отже, вони втратили прибуток повністю або частково. Також передбачається, що значна частина коштів у рамках держдопомоги буде виплачена найманим працівникам, які втратили зарплати внаслідок запровадження карантину.

"Цією програмою будуть охоплені люди, які легально працювали. Тобто, це люди, які досить прозорі для держави, для органів влади", - підкреслив Качка, пояснюючи, яким чином держава має намір контролювати одержувачів допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, ФОПам, які постраждали через карантин, держава виплатить по 8 тис. грн, а також спише окремі борги зі сплати податків, компенсує витрати по сплаті ЄСВ. Це передбачають закони, прийняті Верховною Радою 4 грудня та підписані Президентом Зеленським 7 грудня.

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Йдеться про три закони: "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".